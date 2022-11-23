Развожаев рассказал о встрече с Хуснуллиным

Севастополь на 70% выполнил госпрограмму развития города. Такие цифры губернатор Михаил Развожаев озвучил в ходе встречи с вице-премьером Маратом Хуснуллиным в Москве.

Развожаев отметил, что также обсуждались вопросы логистики по доставке строительных материалов, чтобы избежать сбоев. Также обсудили передачу госпрограммы от Министерства экономического развития к Минстрою.

«На 2023 год по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» запланирован ремонт 107 объектов улично-дорожной сети общей протяженностью 51,4 км, включая ремонт четырех мостов протяженностью 165 погонных метров», — написал губернатор и добавил, что уже в этом году начались работы на 25 объектах, ремонт восьми из них находится на завершающей стадии.

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Ольга Сурикова