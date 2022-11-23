В Севастополе мужчину ограбили на кладбище собутыльники и спрятали трофей в могилу

В Севастополе мужчина задержан за разбой на кладбище. После совместного распития спиртного он, угрожая ножом, похитил смартфон у своего собутыльника.

Местный житель рассказал в полиции, что вблизи одного из городских кладбищ он, будучи пьяным, познакомился с незнакомым мужчиной и его подругой. Компания стала вместе распивать спиртное. Когда новый знакомый увидел у потерпевшего смартфон, он достал из кармана нож и с угрозами потребовал отдать телефон.

Задержанный признался в совершенном преступлении и рассказал, что спрятал похищенный девайс в одной из могил на близлежащем кладбище. Ему грозит до десяти лет лишения свободы.

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Ольга Сурикова