Экс-губернатору Севастополя предъявлены обвинения по семи статьям

В Лондоне начался суд над бывшим губернатором Севастополя Дмитрием Овсянниковым, которому предъявлены обвинения по семи пунктам о нарушении санкций и двум пунктам об отмывании денег, сообщает The Financial Times.

Аналогичные обвинения выдвинуты против его жены Екатерины и брата Алексея, все трое свою вину не признают.

Согласно материалам дела, Екатерина Овсянникова перевела своему мужу 75 тысяч фунтов, на которые он попытался купить автомобиль Mercedes-Benz. Когда его счет заморозили, машину купил брат Овсянникова и, как считает прокуратура, отдал ее в использование Дмитрию. Также он по карте брата оплачивал дорогие покупки.

В январе 2024 года полиция допросила Овсянниковых, уже после этого Дмитрий заплатил более 40 тысяч фунтов стерлингов за обучение двух своих детей в частной школе Royal Russell School в Суррее.

Как ранее сообщалось, Овсянников получил британский паспорт на основании того, что его отец родился в Брэдфорде.

За нарушение санкций Овсянникову грозит до семи лет заключения, за отмывание денег — до 14 лет.

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Ольга Сурикова

Фото: bbc.com