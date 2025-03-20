Украинцы должны узаконить свое прибывание в России или уехать

Сегодня, 20 марта, Путин подписал указ согласно которому украинцы должны узаконить свое пребывание в России или уехать.

Теперь украинцы, которые не имеют законных оснований для пребывания в стране, должны уехать из России до 10 сентября 2025 года.

Иностранные граждане, находящиеся на территории Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, обязаны до 10 июня подтвердить отсутствие ВИЧ и неупотребление наркотиков.

Административной ответственности за нарушение режима пребывания в России освободят украинцев, прошедших регистрацию по отпечаткам пальцев и фотографированию, если они обратятся в полицию для своей легализации.