В Крыму няня обокрала работодателей почти на полмиллиона рублей

В полицию обратилась 40-летняя жительница Джанкойского района, с заявлением о том, что неизвестное лицо из ее дома похитило 425 тысяч рублей.

Задержана была 21-летняя местная жительница.

В ходе допроса она пояснила, что потерпевшая предложила присматривать за ее малолетним ребенком во время ее отсутствия. При этом на протяжении полугода девушка наблюдала как ее хозяйка брала денежные средства из определенных мест в доме. После того как заявительница уходила на работу, подозреваемая тоже брала оттуда деньги.

При обыске дома подозреваемой изъяты деньги, а также телефон, который она приобрела на краденные деньги.

На нее заведено уголовное дело за кражу. Ей грозит до шести лет лишения свободы. Сейчас она на подписке о невыезде.

Напомним, в Симферополе няня обвиняется в причинении тяжкого вреда здоровью ребенку-инвалиду, от которого мальчик скончался.

Ольга Сурикова