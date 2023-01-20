Крымчанин задержан ФСБ за призывы к убийству российских военных в «Одноклассниках»

ФСБ завела уголовное дело на керчанина, который подозревается в призывах к убийству российских военнослужащих, сообщает пресс-служба регионального управления Службы.

«Установлено, что обвиняемый на своей персональной странице в соцсети «Одноклассники» опубликовал комментарий, содержащий призывы к убийству военнослужащих Вооруженных Сил РФ», – сказано в сообщении.

Следственный отдел УФСБ России по Республике Крым и Севастополю возбудил в отношении 48-летнего жителя Керчи уголовное дело по ч. 2 ст. 280 УК РФ, мужчина обвиняется в совершении публичных призывов к осуществлению экстремистской деятельности, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Ему теперь грозит до пяти лет лишения свободы.

Расследование дела продолжается.

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Ольга Сурикова