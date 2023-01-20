СВО очень быстро прекратиться при попытке Украины «достать Крым», — Константинов

Специальная военная операция может перейти в иную плоскость и получить быстрое завершение при попытке Украины напасть на Крым. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов.

Константинов подчеркнул, в России серьезно не относятся к угрозам украинских властей нанести удары по полуострову.

«Они прекрасно понимают, что если повысят ставки в этом противостоянии и достанут Крым, то тогда совершенно все перейдет в другую плоскость, и спецоперация очень быстро прекратится, потому что будет нанесен один, или два, или три, может быть, удара, и все закончится. Чего мы не хотим и чего избегали», – сказал глава Госсовета.

Он уверен, что это же понимают на на Западе и в Украине. «Поэтому этот блеф, вброс таких заведомо нереальных событий – как еще один способ поднять ставки для того, чтобы можно было отыграть назад и сказать: ну ладно, мы Крым трогать не будем, но вы сделайте то-то и то-то», – отметил Константинов и заверил, что Крым надежно защищен Вооруженными силами РФ.

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Ольга Сурикова