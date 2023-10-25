В Крыму нашли с кого и сколько взыскать за водную блокаду полуострова

Арбитражный суд Крыма принял решение о полном удовлетворении исковых требований Госсовета республики по делу о возмещении вреда, причиненного Украиной в результате водной блокады полуострова.

По итогам судебного рассмотрения решено взыскать солидарно с Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины, Государственного агентства водных ресурсов Украины, Управления Северо-Крымского канала в пользу казны Республики Крым убытки в размере 152 622 372 067, 00 рублей, сообщил глава Госсовета Владимир Константинов.

Впереди, по его словам, подсчет ущерба в результате транспортной, энергетической, финансовой, продовольственной блокад Крыма.

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Ольга Сурикова