В Крыму нашли виновника водной блокады

Главного идейного исполнителя

«Материалы, подтверждающие его причастность к организации водной блокады, собраны и направлены в Следственный комитет», — приводит слова политика РИА Новости.

Он добавил, что Сенченко в 2014 году занимал пост врио замглавы администрации президента Украины и именно им был организован сбор средств с предпринимателей страны для перекрытия Северо-Крымского канала, что впоследствии и было реализовано.

Напомним, Следственный комитет России возбудил уголовное дело за перекрытие Северо-Крымского канала неустановленными лицами в Украине.

Ольга Сурикова