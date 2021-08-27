В мире

В Крыму нашли виновника водной блокады

27-08-2021
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Главного идейного исполнителя
 
Одним из главных организаторов водной блокады Крымского полуострова назвали бывшего врио заместителя главы администрации президента Украины Андрея Сенченко. Об этом сообщил первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс.
 
Он подчеркнул, что Сенченко был «непосредственным исполнителем и самым главным действующим лицом».

«Материалы, подтверждающие его причастность к организации водной блокады, собраны и направлены в Следственный комитет», — приводит слова политика РИА Новости.

Он добавил, что Сенченко в 2014 году занимал пост врио замглавы администрации президента Украины и именно им был организован сбор средств с предпринимателей страны для перекрытия Северо-Крымского канала, что впоследствии и было реализовано. 

Напомним, Следственный комитет России возбудил уголовное дело за перекрытие Северо-Крымского канала неустановленными лицами в Украине. 

Ольга Сурикова

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