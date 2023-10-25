Севастопольца задержали за кражу запчастей из СТО

Как обычно, забыл о существовании камеры.

Как сообщили в пресс-службе полиции, 26-летний местный житель заметил на территории СТО в Ленинском районе оставленные без присмотра автозапчасти к иномарке, и он решил их украсть. Воспользовавшись отсутствием работников СТО, мужчина вынес металлические изделия общей стоимостью 60 тысяч рублей. Украденное сбыл, а деньги потратил на свои нужды.

Теперь ему грозит до двух лет лишения свободы. Срок этот будет для него не первым.

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Ольга Сурикова