В Крыму найден мальчик, которого отец незаконно вывез из Татарстана без разрешения матери 

Мама найденного 7-летнего ребенка, которого отец вывез без ее разрешения, поблагодарила полицейских за помощь в его поисках, сообщили в пресс-службе МВД Крыма.

«В настоящее время ребенок передан матери. Проводится проверка, в ходе которой будет дана правовая оценка действиям всех участников инцидента», — сообщили в пресс-службе МВД.

Ранее в полицию Симферополя обратилась 32-летняя женщина с сообщением о том, что бывший супруг не возвращает ей сына. В результате совместной работы правоохранителей и помощи неравнодушных граждан местонахождение мальчика и его отца было установлено – оба они находились в Алупке.

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Ольга Сурикова