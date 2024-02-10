Гостей и жителей Севастополя предупредили о штрафах за сбор первоцветов

В Севастополе уже во всю цветут первоцветы. Многие из этих цветов занесены в Красную книгу. Об этом напомнили в Севприроднадзоре.

«Обращаем внимание, за сбор и уничтожение краснокнижных растений законодательство Российской Федерации предусматривает административную ответственность, — напомнили в ведомстве.

Наказание подразумевает наложение административного штрафа на граждан в размере от 2,5 тысяч до 5 тысяч рублей, на должностных лиц — от 15 тысяч до 20 тысяч рублей, на юридических лиц — от 500 тысяч до 1 миллиона рублей, а также возмещение ущерба».