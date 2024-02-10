В Симферополе четверо мужчин похитили студента колледжа и требовали достать дозу

На днях у торгового центра по ул. Гагарина подельники затолкали в машину 17-летнего знакомого, приняв его за наркоторговца. Они требовали у студента достать дозу. Когда же юноша объяснил, что они ошиблись, те поставили его «на счётчик». Пока сообщники возили парня по городу, угрожая пистолетом, сумма выросла с 15 до 50 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе Следкома.

Студенту позволили позвонить брату, который пообещал подвезти деньги в указанное место, где подельников задержали полицейские.

Молодым людям в возрасте от 18 до 25 лет вменяется похищение группой лиц по предварительному сговору с применением насилия из корыстных побуждений.

В настоящее время с ними работают следователи СК, задержанные проверяются на причастность к иным преступлениям.

Ольга Сурикова