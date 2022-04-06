В Крыму начали выкупать у беженцев гривны

Но с определенными условиями

В Севастополе и Крыму банк РНКБ начал выкуп наличной украинской гривны с обменом на российские рубли. Порядок процедуры утвердил Центробанк России. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram.

Он подчеркнул, что это решение направлено на социальную поддержку беженцев из Украины.

«Объем выкупа украинской гривны у одного гражданина устанавливается в размере не более 8 тысяч гривен на человека (единовременная помощь) по фиксированному курсу 2,50 рублей за 1 украинскую гривну.

Банк осуществляет выкуп наличной гривны у граждан Украины, на счета которых ранее уже поступали средства в рамках реализации мер социальной поддержки», — пояснил глава полуострова.

Напомним, Центр занятости в Севастополе оказывает помощь с трудоустройствам беженцам из ДНР, ЛНР и Украины.

Ольга Сурикова