Севастопольское отделение ЛДПР скорбит в связи со смертью Владимира Жириновского

Сегодня, 6 апреля ушел из жизни яркий и талантливый политик – основатель и бессменный лидер фракции ЛДПР Владимир Вольфович Жириновский

Весь коллектив Севастопольского отделения ЛДПР выражает свои соболезнования.

Мы все скорбим, эта новость оказалась для нас ошеломляющей. Невозможно описать словами, какие эмоции и чувства сейчас переполняют. Это утрата не только для партии, а для всей России. Владимира Вольфовича не зря называли пророком – он мог предвидеть многие политические и экономические события в стране и в мире. Он предсказал судьбу Крыма и Украины. Величайшего политика века больше нет с нами и горько это осознавать. Приносим глубочайшие соболезнования родным и близким Владимира Вольфовича.

Владимир Жириновский родился 25 апреля 1946 года в Алма-Ате. После окончания школы в 1964-м поступил в МГУ, где окончил институт восточных языков в 1970-м.

В ВУЗе политик изучал турецкий язык и литературу. Владел также английским, французским и немецким. Обучался основам международных отношений в университете марксизма-ленинизма с 1965 по 1967-й. Тогда он всерьез заняться политикой.

После окончания института в 1970-1972-х служил по призыву офицером в политуправлении штаба Закавказского военного округа в Тбилиси.

С 1972 по 1975-й работал в Советском комитете защиты мира в секторе Западной Европы.

С 1972 по 1977 год политик учился на вечернем отделении юридического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова, который окончил с отличием.

В 1989 году основал Либерально-демократическую партию Советского Союза. А 12 июня 1991 года впервые баллотировался на пост президента РСФСР, заняв третье место. С тех пор он не раз участвовал в президентских выборах.

В 1992-м партия Жириновского была переименована в Либерально-демократическую партию России.

11 июля 2012 года Владимир Вольфович стал членом Государственного совета Российской Федерации.

Огромную роль Владимир Вольфович сыграл в судьбе Крыма и Севастополя. Он последовательно на протяжении десятилетий отстаивал необходимость возвращения полуострова и города-героя в состав России. Он первым из высших российских политиков посетил наш город в феврале 2014 года, поддержав наш выбор вернуться на Родину – в Россию.

Пресс-служба Севастопольского отделения ЛДПР