Центр занятости в Севастополе помогает найти работу беженцам

Пока только один трудоустроен через Центр

Центр занятости Севастополя оказывает помощь беженцам из ДНР и ЛНР найти работу. Сейчас нуждаются в трудоустройстве более ста человек. Об этом рассказала заместитель начальника управления занятости Ольга Радзивон, говорится в сюжете «Первого Севастопольского».

Пока Центр помог трудоустройством только одному беженцу.

«На сегодняшний день организована работа, мы взаимодействуем со штабом «Мы вместе», который занимается приемом и распределением граждан, мы созваниваемся со всеми беженцами, выясняем, нужна ли им работа», — рассказала Радзивон.

При этом она подчеркнула, что ведется работа и с безработными из Севастополя. Все желающие могут обращаться также для прохождения обучения и повышения квалификации.

За год в городе уровень безработицы снизился 4,8 до 4,2. По словам Ольги Радзивон, сейчас ситуация на рынке труда стабильная.

Напомним, ранее были устроены в учебные заведения Севастополе около 60 детей из Донбасса.

Ольга Сурикова