В Крыму на крупной взятке погорел замглавы сельской администрации

Заместителю главы администрации Молодежненского сельского поселения Симферопольского района предъявлено обвинение в получении взятки в крупном размере.

Следователем управления по расследованию особо важных дел установлено, что в июне текущего года чиновник предложил местной жительнице, которая обратилась к нему, за взятку в 420 тысяч рублей изготовить постановление главы администрации об утверждении схемы земельного участка и переходе права собственности этого участка в ее собственность.

Получив часть требуемой суммы, замглавы сельсовета передал женщине обещанное постановление.

Его действия были выявлены и пресечены оперативными сотрудниками ОЭБиПК ОМВД России по Симферопольскому району.

Замглавы сельсовета задержан, его заключили под стражу до 13 ноября. По месту его жительства и работы проведены обыски.

Устанавливается его причастность к совершению иных преступлений с использованием должностного положения.

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Ольга Сурикова