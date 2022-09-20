В Севастополе в горно-лесистой местности спасли более 70 туристов

В Севастополе с начала года в горно-лесной местности за истекший период было зафиксировано 42 происшествия, в которых пострадал 21 человек. При этом 74 человека, в их числе 3 детей, были спасены севастопольскими спасателями МЧС России и Центра обеспечения мероприятий гражданской защиты, сообщает пресс-служба ведомства.

С начала текущего года в местном главке МЧС было зарегистрировано 22 туристические группы, численность которых составила 153 человека, в том числе 52 ребенка.

Спасатели призывают туристов заблаговременно регистрироваться, потому что неподготовленным путешественникам местные горные тропы могут нести массу опасностей.

Напомним, на севастопольских пляжах в этом купальном сезоне утонули 8 человек.

Ольга Сурикова