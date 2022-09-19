ФСБ задержан начальник отделения крымского МЧС за взятку

Происшествия
19-09-2022
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Сотрудниками УФСБ России задержан начальник одного из отделений крымского главка МЧС. Он обвиняется в получение взятки от фермера. 

По данным следствия, в период с августа по сентябрь текущего года обвиняемый в одном из сел Первомайского района получил от фермера взятку в размере 25 тысяч рублей за непроведение пожарного надзора и непривлечение к административной ответственности за нарушение пожарной безопасности.

В момент передачи денежных средств обвиняемый был задержан. Его заключили под домашний арест. 

Напомним, в Крыму задержан военком по подозрению во взятке за освобождение от призыва.

Ольга Сурикова

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