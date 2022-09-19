ФСБ задержан начальник отделения крымского МЧС за взятку

Сотрудниками УФСБ России задержан начальник одного из отделений крымского главка МЧС. Он обвиняется в получение взятки от фермера.

По данным следствия, в период с августа по сентябрь текущего года обвиняемый в одном из сел Первомайского района получил от фермера взятку в размере 25 тысяч рублей за непроведение пожарного надзора и непривлечение к административной ответственности за нарушение пожарной безопасности.

В момент передачи денежных средств обвиняемый был задержан. Его заключили под домашний арест.

Напомним, в Крыму задержан военком по подозрению во взятке за освобождение от призыва.

Ольга Сурикова