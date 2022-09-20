Госдума ввела в УК РФ понятия «мобилизация», «военное положение» и «военное время»

Государственная Дума приняла в трех чтениях закон о внесении изменений в УК РФ, которыми вводится ряд новых статей, среди которых «Добровольная сдача в плен» и «Мародерство».

В этих статьях определены отягчающие обстоятельства, например, совершение преступления «в период мобилизации или военного положения, в военное время». Также ужесточается наказание за самовольное оставление части в период мобилизации и военного положения: в зависимости от срока оставления предусматривается от 5 до 10 лет колонии.

Также ужесточение ждет и отказников. Неисполнение приказа в период военного положения или вооруженного конфликта, равно как и отказ от участия в боевых действиях, предлагается наказывать 3 годами лишения свободы. Также вводится группа статей о неисполнении государственного оборонного заказа и нарушении условий государственного контракта.

Напомним, Государственная Дума единогласно в трех чтениях приняла поправки в Уголовный кодекс РФ, устанавливающие ответственность за распространение фейков о военной операции и призывы к санкциям и дискредитацию Вооруженных сил России.

Дмитрий Островский