В Крыму на девушку напали четыре собаки

Получила травмы ног

В Старом Крыму на 27-летнюю девушку напали четыре собаки. Ей пришлось обращаться в больницу, сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Инцидент произошел 7 июня. Пострадавшая получила рваные раны голени.

Прокуратура планирует проверить исполнение требований законодательства об ответственном обращении с животными. Также будет дана оценка действиям должностных лиц органа местного самоуправления по их работе с бродячими животными.

Напомним, в Севастополе, в селе Орлином, 17 мая соседская собака покусала 11-летнего мальчика.

Ольга Сурикова