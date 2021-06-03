В Крыму мужчина убил свою сожительницу и тело сбросил в люк

Искать ее начали родственники

Жителю Сакского района предъявлено обвинение в убийстве сожительницы, сообщает пресс-служба Главного следственного управления СК Крым и городу Севастополю.

Ведомство в подробностях дела отметило, что в декабре 2019 года в полицию от жителей Евпатории поступило сообщение о безвестном исчезновении их 32-летней родственницы. Они рассказали, что женщина в последнее время проживала в Сакском районе с неким мужчиной и вела асоциальный образ жизни.

Оперативники установили личность этого мужчины. При осмотре его жилища обнаружены следы, свидетельствующие о совершении им преступления в отношении без вести пропавшей женщины. От него получены признательные показания.

«Установлено, что у мужчины во время совместного распития алкоголя произошел конфликт с сожительницей, в ходе которого он избил ее. От полученных травм она скончалась на месте. Чтобы скрыть следы совершенного преступления, злоумышленник завернул труп в покрывало и спрятал в очистном люке, расположенном в с. Кольцово Сакского района», – раскрыли в следственном комитете подробности преступления.

Проведенная судебно-медицинская экспертиза подтвердила насильственный характер смерти женщины.

Напомним, В Севастополе в феврале был задержан мужчина за убийство собственной жены, которая требовала от него развода.

Ольга Сурикова