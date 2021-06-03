Местные художники переживают, что им не найдется места в галерее на Хрусталке

Интерес к ним горожан и сегодня не очень велик

В рамках создания культурного кластера на мысе Хрустальный будет построена Российская галерея искусств (РГИ). Открыть ее планируют к 2023 году.

У здания галереи будут пять уровней общей площадью 15 тысяч квадратных метров. Внутри разместятся экспозиционные залы площадью более 3000 квадратов, мультимедийный арт-центр, образовательный и реставрационный центры, фондохранилище. Собственная коллекция РГИ сейчас формируется из частных собраний, госфондов и работ современных художников.

Об этом «Российской газете» рассказал директор будущей галереи Виталий Зотов.

Севастопольские же молодые художники уже много лет говорят о том, что им негде выставлять свои работы, так как пристойных выставочных площадок в городе крайне мало, поэтому они возлагают большие надежды на строящуюся галерею. Правда, высказывают опасения, что их работы в роскошную новую галерею могут просто не попасть.

Об этом говорит молодой севастопольский художник и по совместительству журналист Руслан Микаилов.

«Местные художники ожидают, что они смогут там выставляться. Но я бы на их месте особо не обольщался. Во-первых, вдруг может выясниться, что кто-то не соответствуют какому-то определённому уровню», — говорит Микаилов. — Во-вторых, кто этот уровень определяет или будет определять? Местные специалисты, сотрудники музея им. Крошицкого? Допустим. Хотя вот Нечаев обещает выпускать по 10 музейщиков в год. И первый выпуск будет уже в этом году».

Художник выражает опасение, что руководство галереи может счесть, что «крутые» современные авторы и «крутые» кураторы работают в «Гараже», «Флаконе», Третьяковке и Эрмитаже, и будут приглашать только их.

«В-третьих, если руководство РГИ всё-таки решится выставлять местных художников, то что из этого может получится? Как вариант, ничего. Ничего хорошего и ничего плохого. Будет ноль, штиль и пустота. Как и сейчас, — продолжает он.

Микаилов уверен, что равнодушие самих горожан к современным севастопольским художником вызвано менталитетом и особенным «культурным кодом».

Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин во время визита в Севастополь отметил, что строительство объектов культуры на мысе Хрустальный абсолютно законно и имеет все разрешительные документы.

Напомним, в декабре прошлого года в Севастополе прошли общественные обсуждения культурного кластера на мысе Хрустальный.

Дарья Тимофеева

Фото: Социальные сети Руслана Микаилова