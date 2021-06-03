Оползнеопасный склон в Севастополе начали готовить под застройку

По обрывом до сих пор лежат обрушившиеся дома

На оползнеопасном склоне мыса Толстый в Севастополе активизировалась продажа земельных участков. В Росреестре зафиксированы сделки по смене прав собственности на эти земельные участки, сообщает пресс-служба Заксобрания города.

В частности, официальный портал Закса сообщает, что несколько дней назад горожане заметили кадастровые колышки с сигнальной лентой. «Процесс застройки мыса начался еще в 2010 году. Именно тогда Сергей Куницын, на тот момент председатель Севастопольской городской администрации, подписал постановление о выделении более 80 участков на оползнеопасном склоне. Спустя два года суд признал это постановление недействительным. Все участки были возвращены в государственную собственность», – уточнили в местном парламенте историю застройки территории.

И в 2021 году попытки начать стройку на склоне возобновились, при этом под обрывом до сих пор лежат дома, обрушившиеся 30 июля 2018 года в результате схода оползней.

Часть домовладений стоят на краю обрыва в подвешенном состоянии. 85 % побережья между пляжами Толстяк и Учкуевка под угрозой оползня. Такое заключение в 2018 году сделали специалисты Главного управления МЧС России по Севастополю.

Депутаты намерены разбираться с этой проблемой.

Ольга Сурикова