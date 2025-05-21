Шкаплеров рассказал, сколько стоит космотур и как возил туристов в Космос

Космонавт из Севастополя, Герой России Антон Шкаплеров в своем интервью на шоу «Алена, блин» рассказал, как возил иностранных туристов на МКС «МИР».

Он отметил, что сначала подготовка туристов в Космос длилась 9 месяцев, но съемочную группу фильма «Вызов» пришлось готовить по ускоренной программе, потому что американский актер и продюсер Том Круз был намерен полететь в тот же год в октябре на корабле «Дрэгон» Илона Маска.

«Поэтому появилась такая идея, что мы должны быть как всегда первыми. Но надо было как раз до этого срока. И как раз за две недели до этого старта был мой старт», — поделился Шкаплеров. Космонавт напомнил, что он был тогда командиром корабля уже в четвертый раз и сыграл в фильме самого себя.

После киноэкипажа была создана новая программа подготовки туристов и через два месяца после съемок фильма прилетел коммерческий экипаж, на котором было два японских туриста. А дальше пошла, по его словам, по накатанной. Уже 7 человек слетали в Космос на экскурсию, благодаря именно Роскосмосу. Но, к сожалению, среди них не было ни одного россиянина, посетовал севастополец Шкаплеров.

Что касается стоимости, то, по его информации, билет на одного стоил $65 млн. Двое японцев заплатили $100 млн.

Как долго туристы находятся на МКС?

По словам Антона Шкаплерова, туристы находятся не более 10-12 дней на станции

Что делают туристы на МКС?

«Очень много времени проводят возле иллюминаторов, делают фото, видео, себя на фоне этого всего. Основное время они делают фотографии тут же что-то выкладывают», — поделился он и вспомнил, что один японский турист взял с собой в Космос игрушки и снимал, как они будут себя проявлять в невесомости.

Выходят ли туристы в открытый Космос?

Пока нет, ответил Герой России. По его словам, во-первых, это очень дорого и не одному иностранцу оказалось это не по карману. Во-вторых, к этому нужно дольше готовиться.

Сам Антон Шкаплеров имеет в своем послужном списке три выхода в открытый космос, один из которых рекордный – продолжительностью 8 часов 13 минут!

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Ольга Сурикова