Аграрии в Крыму оценивают ущерб от апрельских заморозков

Как рассказал на брифинге министр сельского хозяйства Республики Денис Кратюк, больше всего пострадали миндаль, ранние сорта черешни и персик.

«У нас порядка 30% по черешни, по ранним сортам сливы. Наверное, это будет не то, чтобы неурожай, а действительно мы не доберём этой культуры. Стараемся скомпенсировать это за счёт поздних сортов, всё-таки они не так пострадали. Меньше всего пострадала яблоня и позднецветущие культуры», — рассказал министр.

Он подчеркнул, точный подсчёт потерь — сложный процесс. Точная цифра о потерях будет известна минимум через неделю.

К тому же синоптики вновь прогнозируют заморозки в Крыму.

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Ольга Сурикова

Фото создано благодаря shedevrum.ai