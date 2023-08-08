В Севастополе приезжего бомжа за мелкие кражи посадили в колонию строго режима

В Севастополе прокуратура доказала необходимость назначения наказания в виде лишения свободы мужчине, который совершил многочисленные мелкие кражи из магазинов. Осужденный – житель Тверской области.

Он, приехав в Севастополь и не имея определенного места жительства, «промышлял» кражами продуктов питания, алкоголя и предметов личной гигиены из магазинов города.

С сентября 2022 года – январь 2023 года в отношении него было вынесено 7 приговоров по таким фактам, но, поскольку преступления относились к категории небольшой тяжести, в большинстве случае ему назначались наказания, не связанные с лишением свободы.

Для себя необходимых выводов он так и не сделал и в течение недели в мае 2023 года совершил еще две кражи из магазина «ПУД» по адресу: пр. Генерала Острякова, 5А. Стоимость похищенного составила 9700 рублей.

С учетом личности виновного ему вынесли наказание в виде 9 месяцев в исправительной колонии строгого режима.

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Ольга Сурикова