В Севастополе на пешеходном переходе сбили двух девочек

В Севастополе 30 июня на пешеходном переходе в районе дома № 8 по улице Павла Корчагина водитель сбил двоих детей.

Предварительно установлено, что 67-летний водитель автомобиля ЗАЗ не предоставил преимущество и сбил 9-летнюю и 13-летнюю девочек, которые переходили проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП дети с травмами различной степени тяжести доставлены в городскую больницу.

Признаков опьянения у водителя не установлено.

В отношении правонарушителя сотрудниками Госавтоинспекции составлены административные материалы, проводится проверка.

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Ольга Сурикова