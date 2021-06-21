В Крыму и Севастополе предписали остановить работу пляжей

Из-за выпадения обильных осадков

В связи с ухудшением качества морской воды, Межрегиональным управлением Роспотребнадзора по Республике Крым и городу федерального значения Севастополю выданы предписания органам местного самоуправления о приостановлении эксплуатации пляжей на пострадавших территориях. Об этом сообщает сайт говорится на сайте Роспотребнадзора.

В частности, отмечается, что из-за выпадения обильных осадков ведомством организован круглосуточный контроль за санитарно-эпидемиологической ситуацией. По указанию руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой в регион направлена группа экспертов центрального аппарата и научно-исследовательских организаций Роспотребнадзора под руководством заместителя руководителя Службы.

Сейчас усилен контроль за реализацией организационных, профилактических и противоэпидемических мероприятий, направленных на недопущение инфекционных и массовых неинфекционных заболеваний.