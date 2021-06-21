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В Крыму и Севастополе предписали остановить работу пляжей

21-06-2021
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Из-за выпадения обильных осадков

В связи с ухудшением качества морской воды, Межрегиональным управлением Роспотребнадзора по Республике Крым и городу федерального значения Севастополю выданы предписания органам местного самоуправления о приостановлении эксплуатации пляжей на пострадавших территориях. Об этом сообщает сайт говорится на сайте Роспотребнадзора.

В частности, отмечается, что из-за выпадения обильных осадков ведомством организован круглосуточный контроль за санитарно-эпидемиологической ситуацией. По указанию руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой в регион направлена группа экспертов центрального аппарата и научно-исследовательских организаций Роспотребнадзора под руководством заместителя руководителя Службы.

Сейчас усилен контроль за реализацией организационных, профилактических и противоэпидемических мероприятий, направленных на недопущение инфекционных и массовых неинфекционных заболеваний.

«По состоянию на 8:00 21.06.2021 санитарно-эпидемиологическая обстановка стабильная, проб питьевой воды и пищевых продуктов, не соответствующих обязательным требованиям, не выявлено», – говорится на сайте.

Напомним, в Севастополе с 18 июня в связи с ухудшением погодных условий все городские службы перешли на усиленный режим работы. Идет ликвидация последствий затопления и стихии, бушевавшей в течение выходных.

Ольга Сурикова

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