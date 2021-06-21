В Севастополе задержали ночного похитителя колес

Похититель уже привлекался за угон

В Севастополе сотрудники управления угрозыска городского МВД задержали 48-летнего местного жителя, подозреваемого в двух кражах автомобильных колёс.

Установлено, что мужчина ночью тайком похитил с двух припаркованных автомобилей колеса. Общая сумма причинённого ущерба составила 50 тысяч рублей.

Сыщики установили личность и задержали подозреваемого. Как оказалось, ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за угон.

«В ходе проведенного обыска по месту жительства фигуранта были обнаружены и изъяты два похищенных комплекта колес, на одном из которых отсутствовали шины», – сообщает пресс-служба УМВД.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело «Кража», ему грозит до 5 лет лишения свободы.

Напомним, в Севастополе автомобильными кражами промышлял гражданин иностранного государства.

Ольга Сурикова