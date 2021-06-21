В Севастополе задержали ночного похитителя колес

Похититель уже привлекался за угон
В Севастополе сотрудники управления угрозыска городского МВД задержали 48-летнего местного жителя, подозреваемого в двух кражах автомобильных колёс.
Установлено, что мужчина ночью тайком похитил с двух припаркованных автомобилей колеса. Общая сумма причинённого ущерба составила 50 тысяч рублей.
Сыщики установили личность и задержали подозреваемого. Как оказалось, ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за угон.
«В ходе проведенного обыска по месту жительства фигуранта были обнаружены и изъяты два похищенных комплекта колес, на одном из которых отсутствовали шины», – сообщает пресс-служба УМВД.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело «Кража», ему грозит до 5 лет лишения свободы.
Напомним, в Севастополе автомобильными кражами промышлял гражданин иностранного государства.
Ольга Сурикова