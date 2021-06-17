В Крыму и Севастополе открылось 17 региональных представительств партии «Новые люди»

13 июня состоялось официальное открытие 17 региональных представительств партии “Новые люди”. Более 200 активистов встретились на онлайн-конференции и обсудили планы на предстоящую избирательную кампанию.

В Севастополе открыто три региональных представительства: в Ленинском, Гагаринском районах и на Северной стороне. В планах – открыть еще два в Нахимовском районе и в Балаклаве. «Новые люди» становятся ближе к жителям города, ведут с ними прямой диалог.

— Мы работаем в каждом районе, помогаем гражданам составлять петиции в органы власти, оказываем юридическую помощь. Местные жители лучше всего знают, что нужно изменить в их районе и в городе в целом, — рассказала руководитель севастопольского отделения партии «Новые люди» Диана Топадзе.

В представительство партии можно прийти после работы, побеседовать с единомышленниками, послушать лекцию, принять участие в творческом вечере или концерте. В партии уверены, что именно таких общественных пространств не хватает жителям Севастополя.

Партия «Новые люди» была зарегистрирована в 2020 году, и на прошлых выборах преодолела пятипроцентный барьер в Рязанской, Новосибирской, Калужской и Костромской областях. Теперь новая политическая сила идет на выборы и готова представлять интересы севастопольцев в районных советах и Государственной Думе.

В отделениях партии каждую неделю проводятся презентации, собравшимся рассказывают программе и задачах «Новых людей». Все желающие могут задать вопросы, внести предложения и присоединиться к политической силе.

Дарья Тимофеева

Фото: пресс-служба партии «Новые люди»