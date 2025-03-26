Россельхознадзор признал севастопольское сливочное масло опасным для здоровья

Россельхознадзор выявил фальсификат в сливочном масле, производимом севастопольской компанией ООО «Семь ветров».
18 февраля сотрудники отобрало пробы масла сливочного пастеризованного «Крестьянское» 72,5% жирности производства ООО «Семь ветров» в крымской торговой сети.
«Согласно полученным 3 марта 2025 года протоколам испытаний, в молочной продукции указанного вида выявлено несоответствие продукции по показателю «жирно-кислотный состав, соотношение массовых долей метиловых эфиров жирных кислот (или их сумм)», — сообщили в пресс-службе АЧМУ Россельхознадзора.
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Ольга Сурикова
Фото создано благодаря shedevrum.ai