Севастопольские учёные исследуют метановые выбросы у южного побережья Крыма

Учёные из Севастополя вместе с коллегами из Москвы и Сочи изучают, как метановые пузыри, поднимающиеся со дна моря, влияют на природу Чёрного моря. В апреле 2025 года команда Института биологии южных морей имени А. О. Ковалевского (ИнБЮМ), МГУ и университета «Сириус» отправилась в экспедицию к Гурзуфу. Они исследовали выходы газа — так называемые метановые сипы — у мыса Аю-Даг и в заповеднике «Мыс Мартьян».

Осенью 2024 года у мыса Аю-Даг нашли новую площадку, где со дна выделяется метан. Тогда учёные выяснили, что газ образуется из-за микроорганизмов, и его выделение зависит от времени года. В апреле, когда вода потеплела на 10 градусов, команда вернулась, чтобы проверить, что изменилось.

«Осенью пузырей было больше, а весной мы увидели только один активный сип. Но вокруг него разрослись бактериальные маты — это как ковры из микробов, которые питаются метаном. Нам важно понять, как это влияет на море», — объяснила Татьяна Малахова, учёная из Института биологии южных морей.

Читайте также: В заказнике «Мыс Айя» под Севастополем были задержаны нелегальные рыбаки

Дайверы брали пробы воды и газа прямо из точки выхода с помощью специальных ловушек, которые улавливают пузырьки и показывают их объём. Ещё они установили подводный микрофон, чтобы записывать, когда и сколько газа выходит. На «Мысе Мартьян» метан тоже нашли, но уже в новом месте — у «скал-верблюдов». Там заметили такие же бактериальные маты и взяли пробы.

«Мы хотим узнать, связаны ли пузыри у Аю-Дага и Мартьяна. Это поможет понять, как метан меняет экологию Крыма», — добавила Малахова.

Впервые команда использовала два гидрофона — они улавливают звуки газа под водой и показывают, где он выходит на поверхность. «С двумя приборами картинка лучше, но для точности нужно больше. Надеемся на новые инструменты», — сказал Андрей Будников из МГУ.

Исследования проводятся по гранту Российского научного фонда. Учёные уверены, что их работа покажет, как защитить море от изменений, которые может вызвать метан.

Напомним, специалисты научно-исследовательской лаборатории (НИЛ) «Морские наблюдательные системы» Севастопольского государственного университета (СевГУ) сыграли важную роль в успешной ротации экипажа на дрейфующей станции «Северный полюс-42».

Фото: пресс-служба ФИЦ ИнБЮМ

Дмитрий Островский