В Крыму главбух ж/д дороги начислила себе лишних 10,5 млн рублей зарплаты

На главного бухгалтера ФГУП РК «Крымская железная дорога» заведено уголовное дело. Она подозревается в хищении чужого имущества в особо крупном размере.

Ее деятельность была пресечена региональным УФСБ вместе с Крымским ЛУ МВД России на транспорте .

Установлено, что главбух в 2015 году незаконно увеличила свой должностной оклад, в результате чего ей были «необоснованно начислены» в виде зарплаты денежные средства в сумме 10,5 миллионов рублей.

Ей грозит лишение свободы на срок до десяти лет.

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Ольга Сурикова