Полиция задержала юриста, присвоившего 1,4 млн рублей

Полиция Севастополя задержала уроженца Ялты, который присвоил 1,45 млн рублей, сообщает пресс-служба ведомства.

К злоумышленнику обратился житель Севастополя, которому недобросовестный застройщик не возвращал деньги.

Юрист действовал на основании нотариальной доверенности, дающей ему право представлять финансовые интересы гражданина без права распоряжаться денежными средствами.

Тем не менее, полученные деньги, а это ни много ни мало 1, 45 млн рублей, злоумышленник возвращать не стал и присвоил себе. За что и поплатился. Его ждет суд.

Напомним, полиция Севастополя задержала 26-летнего местного жителя, который тратил деньги с найденной чужой карты.

Дмитрий Островский