В Балаклаве трое нетрезвых дебоширов пытались проникнуть в подземный музей

В Севастополе сотрудники Росгвардии задержали троих нетрезвых мужчин, которые пытались без билетов проникнуть на территорию Балаклавского подземного музейного комплекса.

На данный момент, в связи с ремонтом набережной, посетителей музея подводных лодок к при предъявлении билета подвозить автобус. Трое пьяных мужчин тоже решили так доехать до музея, но предоставить билеты отказались и устроили ссору с водителем. Охранник учреждения культуры, чтобы пресечь противоправные действия, нажал тревожную кнопку, сообщили в пресс-службе регионального отделения Росгвардии.

Прибывшие по сигналу сотрудники вневедомственной охраны задержали двоих 39-летних местных жителей и их 40-летнего знакомого. Выяснилось, что один из дебоширов ранее уже был судим и находится на особом контроле полиции.

Все трое были доставлены в полицию.

Напомним, в Севастополе молодой нетрезвый пассажир начал неадекватно себя вести в троллейбусе и повредил транспортное средство.

Ольга Сурикова

Фото: https://muzey-sevastopol.ru/