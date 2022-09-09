В Ялте 9-летний мальчик сбежал из дома, чтобы избежать наказания за прогул

В Ялте этой ночью в полицию обратилась местная жительница, которая сообщила, что ее 9-летний сын Михаил прогулял последний урок в школе и, чтобы избежать наказания в 9 вечера, убежал из дома.

Родители распространили информацию с его приметами. Сообщение о поиске мальчика разместила в своем Telegram мэр Ялты Янина Павленко.

А утром она сообщила, что ребенок найден. Все это время он был у соседей.

Напомним, в Севастополе год назад искали восьмилетнего мальчика, о котором больше суток не было никаких вестей.

Ольга Сурикова

Фото: Telegram/Янина Павленко