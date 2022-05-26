Пожилой севастополец получил год колонии за призывы к экстремизму

Вину не признал

В Севастополе пожилой мужчина судом признан виновным в распространении в интернете публичных призывов к экстремистской деятельности.

Судом установлено, что 61-летний осужденный разместил в Интернете материалы, содержащие призывы к насилию в отношении группы лиц по принадлежности к национальности и по признаку гражданства.

Вину свою он не признал.

Его приговорили к лишению к году в колонии общего режима. А также лишили права на два года и десять месяцев заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов.

Напомним, суд в Ростове-на-Дону оштрафовал жителя Крыма почти на 500 тысяч за публичные призывы к экстремистской деятельности.

Ольга Сурикова