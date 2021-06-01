В Крыму фермер превратил подростка в раба

Рабство есть и в 21 веке

Фермер, проживающий в Нижегородском районе Крыма в мае прошлого года выкрал подростка и заставил бесплатно работать в своем хозяйстве – рассказали «Севкору» в Следкоме по Крыму и Севастополю.

Мужчина, проезжая мимо своих полей в районе села Емельяновка заприметил 15-летнего подростка с металлоискателем, отобрал у него телефон и заставил сесть в свою машину.

После этого он отвез мальчика домой к тете, где тот жил на каникулах, и потребовал выкуп в 120 тысяч рублей. После отвез на территорию своего хозяйства, где насильно удерживал и заставлял работать.

Возомнивший себя рабовладельцем фермер был задержан сотрудниками УФСБ и ОМОН «Беркут».

Приговором суда мужчина приговорен к 10 годам лишения свободы с ограничением свободы на срок 1 год 8 месяцев.

Напомним, Следком проводит проверку по факту выпадения из окна годовалого ребенка в одном из домов в Балаклаве.

Дарья Тимофеева

Фото: Следком