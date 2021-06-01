Житель Воронежа украл из офиса деньги и уехал отдыхать в Севастополь

Отдых не состоялся

В Севастополе полицейские задержали подозреваемого в краже из офиса на улице Карпинского в Воронеже. Об этом сообщила пресс-служба МВД.



Правоохранители установили, что в апреле текущего года 25-летний мужчина украл 750 тысяч рублей из сейфа организации, в которой работал ранее. Он проник в офис, вскрыл ножницами замок, после чего забрал свои документы, предоставленные при трудоустройстве, и деньги. После этого он уехал на отдых в Севастополь, где его и задержали.

На него заведено уголовное дело. Он находится в изоляторе временного содержания. Ему грозит срок до шести лет.

Напомним, севастопольские полицейские задержали 39-летнего гражданина иностранного государства, который подозревается в серии краж из автомобилей

Ольга Сурикова