В Крыму и Севастополе договорились о снижении цен на топливо

Город Экономика
12-10-2023
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С 14 октября стоимость бензина и  дизельного топлива в Крыму снизится. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.

По соглашению с крупнейшими поставщиками топлива цена на дизель упадет до 66,8 рубля, бензина марок АИ-95 и АИ-92 – до 59,8 рубля и 55,8 рубля соответственно. 

Позже губернатор Севастополя Михаил Развожаев также сообщил о снижении цен до крымского уровня 14 октября.

Напомним, в начале октября губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что  руководство Крыма и Севастополя обратились на имя президента с просьбой оказать содействие в гармонизации цен, хотя бы на уровне материковой части – Краснодарского края. Ппланируется получение дотации, благодаря которой удастся компенсировать  заправщикам разницу в цене.

 

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