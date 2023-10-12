В Крыму и Севастополе договорились о снижении цен на топливо

С 14 октября стоимость бензина и дизельного топлива в Крыму снизится. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.

По соглашению с крупнейшими поставщиками топлива цена на дизель упадет до 66,8 рубля, бензина марок АИ-95 и АИ-92 – до 59,8 рубля и 55,8 рубля соответственно.

Позже губернатор Севастополя Михаил Развожаев также сообщил о снижении цен до крымского уровня 14 октября.

Напомним, в начале октября губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что руководство Крыма и Севастополя обратились на имя президента с просьбой оказать содействие в гармонизации цен, хотя бы на уровне материковой части – Краснодарского края. Ппланируется получение дотации, благодаря которой удастся компенсировать заправщикам разницу в цене.