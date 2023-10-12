Wildberries ввел новую комиссию в 3% 

Российский маркетплейс Wildberries с 9 октября ввел комиссию в 3% от стоимости покупки за оплату товаров с карт международных платежных систем Visa и Mastercard. Данную информацию «Ведомостям» подтвердил директор по развитию финансовых и платежных сервисов Wildberries Дмитрий Колесников.

Введение комиссии он объяснил тем, что Wildberries не может напрямую обрабатывать операции по картам Visa и Mastercard, выпущенным в России. Поэтому эти средства идут на вознаграждение банка, который обрабатывает платеж.

В августе 2021 года маркетплейс ввел комиссию для держателей карт Visa и Mastercard в размере 2%.

Отметим, что при оформлении заказа клиенты могут выбрать альтернативные способы платежа, не подразумевающие такое вознаграждение, например карты «Мир», Систему быстрых платежей (СБП).

Ольга Сурикова