Член Общественной палаты Крыма арестован по делу о смертельном ДТП

Решением районного суда Симферополя член Общественной Палаты Крыма заключен под стражу. Он обвиняется в совершении ДТП в нетрезвом состоянии, в результате которого погиб человек.

Об избрании такой меры ходатайствовал следователь СК.

В пресс-службе Следкома добавили, что следствием мужчине предъявлено обвинение в нарушении ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения.

Напомним, ДТП произошло на улице Киевская в Симферополе в ночь с 8 на 9 сентября.

Депутат Общественной палаты республики Олег Щербаков выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилями Daewoo Nexia и Skoda Octavia. В результате ДТП трое пострадавших, включая виновника аварии, были доставлены в больницу, где позже один из пострадавших скончался.

Ольга Сурикова