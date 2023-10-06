Развожаев о решении ситуации с ценами на топливо в Севастополе

«Ситуация уже вышла немного за все допустимые рамки, цена очень резко шла вверх. Наша первая задача была – преодолеть дефицит, наладить логистику, чтобы всё-таки синхронность поставок топлива была. Вторая задача – это цена. Очевидно, что крымчане и севастопольцы не могли не заметить, что за Крымским мостом, на территории Краснодарского края, цены были на несколько рублей ниже, нежели в Крыму и Севастополе», — пояснил Михаил Развожаев, передает пресс-служба правительства города.

Для насыщения внутреннего рынка и стабилизации цен на топливо Правительство РФ приняло решение об ограничении экспорта из России бензина и дизельного топлива, а также другие меры. Губернатор Севастополя отметил, что после этих решений цена на топливо на бирже начала снижаться, но те партии, которые закупались ранее, по высокой цене, еще даже не доехали до полуострова – автозаправочным станциям нужно будет в любом случае покрыть уже понесённые расходы, то есть еще какое-то время не снижать цены. Но решать вопрос нужно быстрее, подчеркнул губернатор.

«Ждать, когда пойдут наконец-то поставки дешевого нового бензина, мы можем от месяца до двух», — сообщил глава города.

Он добавил, что руководство Крыма и Севастополя обратились на имя президента с просьбой оказать содействие в гармонизации цен, хотя бы на уровне материковой части – Краснодарского края. Теперь планируется получение дотации, благодаря которой удастся компенсировать заправщикам разницу в цене.

В Правительстве России дорабатывается необходимый инструментарий. Когда регионы получат дотацию, средства направят сетям АЗС, и те смогут снизить цену на топливо для севастопольцев, заключил градоначальник.

Ольга Сурикова