В Крыму арестован участник запрещенного в России нацбатальона 

В Крыму сотрудниками регионального управления ФСБ и погрануправления задержан гражданин России за участие в деятельности запрещенного в РФ незаконного вооруженного формирования «Крымско-татарский добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана», которое преимущественно занималось обеспечением всех видов блокад Крыма.

Задержанный вступил в 2015 году в состав указанного НВФ, выполнял функциональные обязанности по проверке лиц и автотранспортных средств на пунктах пропуска на границе между Украиной и Россией, охране его объектов, а также занимался деятельностью, направленной против интересов РФ.

Ему грозит лишение свободы на 15 лет.

Следственный отдел УФСБ возбудил дело по ч. 2 ст. 208 УК РФ (участие на территории иностранного государства в вооруженном формировании, не предусмотренном законодательством данного государства, в целях, противоречащих интересам Российской Федерации), ему грозит лишение свободы на срок до 15 лет.

Суд уже поместил подозреваемого под стражу.

В июне 2022 года Верховный суд РФ признал «Батальон имени Номана Челебиджихана» террористическим и запретил его деятельность на территории России.

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Ольга Сурикова