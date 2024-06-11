Отключение света на 11 июня

Для выполнения неотложных работ будет временно ограничена подача электроэнергии по следующим адресам:
— в период с 09:00 до 17:00 на 1-1,5 часа
с. Россошанка
ул. Байдарская, 12-А, 12, 16, 22, 15-А, 477, 34-А, 16-18, 490, 491;
ул. Жемчужная, 2-12, 1-5, 11;
ул. Фролова, 2, 4-16, 488, 1-19;
ул. Запрудная, 4-Б, 4-6, 18, 22, 28, 36, 7-А;
ул. Таврическая, 19, 27, 33;
ул. КСП «Красный Октябрь», 213;
3-й км автодороги Родниковое-Передовое, 1;
пер. Запрудный, 4-А, 2, 6, 18, 7-А, 9-А, 11-Б, 7-Б, 1-11;
пер. Байдарский, 14, 3-9;
пер. Озерный, 2;
с. Новобобровка
ул. Герасина, 2, 6-8, 390, 19-А, 1-3, 7-21;
ул. Животноводов, 45-А, 3-43, 47-53;
ул. Гористая, 2, 1, 5-7, 11-21;
ул. Садовая, 5-7, 15;
ул. Баденкиной, 26-60, 74, 29-53, 2-26, 1-Б, 41-А, 1-27;
ул. Изумрудная, 2-8, 7-А, 1-7;
ул. КСП «Красный Октябрь», 129
пер. Жасминовый, 2-4, 1-3;
с. Передовое
ул. Нагорная, 28-А/1, 18-А, 34-А, 4, 8, 12-14, 24, 7, 47-49, 53, 759;
ул. Приклубная, 6-А, 6-8, 12, 9-А, 15-Б, 9-17;
ул. Западная, 21;
ул. Можжевеловая, 4, 10, 14, 7-А, 1, 9;
ул. Морская, 6-10
пер. Нагорный, 22-А, 6-В, 2, 6-16, 22-24, 28-30, 19-А, 1-3, 13, 17-21, 35, 39, 759;
пер. Тихий, 4, 1;
ул. Короленко, 32, 49
ул. Николая Музыки, 45-55;
пр. Якова Иванова, 2-14, 1-17;
пр. Бастионный, 2-8, 1-9;
пр. Лобанова, 2-10, 3-21;
ул. Кубанская, 2-26, 9-А, 1, 5-9;
ул. Танкистов, 46-48, 49-59, 46-А, 47-А, 48-А, 49-А, 51-А, 53-А, 55-А, 57-А, 59-А
ул. Симиренко, 2-42
с. Верхнесадовое
ул. Гагарина, 20-40, 31-41, 45-47
СТ «Надежда», 8-А, 6, 12-18, 28, 34, 52, 66, 88-92, 5, 11-19, 27, 31, 37-39, 43, 51, 57-5
п. Пироговка
ул. Пальметная, 2-36, 11-В, 1-Б, 1-15, 39;
ул. Угловая, 6, 3-5;
ул. Рабочая, 1-11;
ул. Льва Толстого, 2-24, 1-15;
ул. Озерная, 2-12;
ул. Тенистая, 2-А, 2, 6;
ул. Урожайная, 22-А;
пер. Озерный, 4-12
пер. Горина, 7-15;
пер. Сельский, 2, 1-3;
пос. Осипенко
ул. Ветеранов, 24, 30, 38-42, 222, 53-А, 23-Б, 23-Д, 63-А, 41-А, 23-В;
ул. Массандровская, 8-10;
шоссе Качинское, 32-А/262, 32-А/294, 32-А/149, 32, 32-А-6, 32-А-90;
СТ «Полюшко», 32/149, 178-А, 58, 154, 164, 178, 24, 159, 181, 204, 225, 291-293, 8, 1, 87
с. Полюшко, 2/4, 22, 2/7, 3423, 3500, 3509, 3532-3534, 3550, 3428, 3499, 3563;
ул. Владимира Кривопалова, 20
ул. Виноградная, 10-А, 2-22, 1-А, 1-19;
ул. Качинское шоссе, 2, 1-25;
ул. Сумская, 2-28, 1-27;
ул. Луговая, 2-А, 2
— с 09:00 до 12:00
ул. Маячная, 13, 17;
пр. Октябрьской Революции, 22/5, 22;
— с 09:00 до 17:00
ул. Белостокская, 32-56, 25-51;
ул. Героев Севастополя, 27, 29-35;
ул. Селенгинская, 3-9;
ул. Папанина, 24-26, 30-36;
ул. Бутырская, 15;
ул. Генерала Родионова, 5
— с 11:00 до 16:00
с. Родное
ул. Сахалина, 2-10, 16, 22, 1262-1264, 1-9, 13-15, 1261-1263;
ул. Школьная, 8-30, 7-29;
ул. Центральная, 23
— с 13:00 до 15:00
ул. Олега Кошевого, 2-4;
пр. Генерала Острякова, 2-20.