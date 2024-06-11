Отключение света на 11 июня

Для выполнения неотложных работ будет временно ограничена подача электроэнергии по следующим адресам:

— в период с 09:00 до 17:00 на 1-1,5 часа

с. Россошанка

ул. Байдарская, 12-А, 12, 16, 22, 15-А, 477, 34-А, 16-18, 490, 491;

ул. Жемчужная, 2-12, 1-5, 11;

ул. Фролова, 2, 4-16, 488, 1-19;

ул. Запрудная, 4-Б, 4-6, 18, 22, 28, 36, 7-А;

ул. Таврическая, 19, 27, 33;

ул. КСП «Красный Октябрь», 213;

3-й км автодороги Родниковое-Передовое, 1;

пер. Запрудный, 4-А, 2, 6, 18, 7-А, 9-А, 11-Б, 7-Б, 1-11;

пер. Байдарский, 14, 3-9;

пер. Озерный, 2;



с. Новобобровка

ул. Герасина, 2, 6-8, 390, 19-А, 1-3, 7-21;

ул. Животноводов, 45-А, 3-43, 47-53;

ул. Гористая, 2, 1, 5-7, 11-21;

ул. Садовая, 5-7, 15;

ул. Баденкиной, 26-60, 74, 29-53, 2-26, 1-Б, 41-А, 1-27;

ул. Изумрудная, 2-8, 7-А, 1-7;

ул. КСП «Красный Октябрь», 129

пер. Жасминовый, 2-4, 1-3;



с. Передовое

ул. Нагорная, 28-А/1, 18-А, 34-А, 4, 8, 12-14, 24, 7, 47-49, 53, 759;

ул. Приклубная, 6-А, 6-8, 12, 9-А, 15-Б, 9-17;

ул. Западная, 21;

ул. Можжевеловая, 4, 10, 14, 7-А, 1, 9;

ул. Морская, 6-10

пер. Нагорный, 22-А, 6-В, 2, 6-16, 22-24, 28-30, 19-А, 1-3, 13, 17-21, 35, 39, 759;

пер. Тихий, 4, 1;

ул. Короленко, 32, 49

ул. Николая Музыки, 45-55;

пр. Якова Иванова, 2-14, 1-17;

пр. Бастионный, 2-8, 1-9;

пр. Лобанова, 2-10, 3-21;

ул. Кубанская, 2-26, 9-А, 1, 5-9;

ул. Танкистов, 46-48, 49-59, 46-А, 47-А, 48-А, 49-А, 51-А, 53-А, 55-А, 57-А, 59-А

ул. Симиренко, 2-42



с. Верхнесадовое

ул. Гагарина, 20-40, 31-41, 45-47



СТ «Надежда», 8-А, 6, 12-18, 28, 34, 52, 66, 88-92, 5, 11-19, 27, 31, 37-39, 43, 51, 57-5



п. Пироговка

ул. Пальметная, 2-36, 11-В, 1-Б, 1-15, 39;

ул. Угловая, 6, 3-5;

ул. Рабочая, 1-11;

ул. Льва Толстого, 2-24, 1-15;

ул. Озерная, 2-12;

ул. Тенистая, 2-А, 2, 6;

ул. Урожайная, 22-А;

пер. Озерный, 4-12

пер. Горина, 7-15;

пер. Сельский, 2, 1-3;



пос. Осипенко

ул. Ветеранов, 24, 30, 38-42, 222, 53-А, 23-Б, 23-Д, 63-А, 41-А, 23-В;

ул. Массандровская, 8-10;

шоссе Качинское, 32-А/262, 32-А/294, 32-А/149, 32, 32-А-6, 32-А-90;

СТ «Полюшко», 32/149, 178-А, 58, 154, 164, 178, 24, 159, 181, 204, 225, 291-293, 8, 1, 87



с. Полюшко, 2/4, 22, 2/7, 3423, 3500, 3509, 3532-3534, 3550, 3428, 3499, 3563;

ул. Владимира Кривопалова, 20

ул. Виноградная, 10-А, 2-22, 1-А, 1-19;

ул. Качинское шоссе, 2, 1-25;

ул. Сумская, 2-28, 1-27;

ул. Луговая, 2-А, 2



— с 09:00 до 12:00

ул. Маячная, 13, 17;

пр. Октябрьской Революции, 22/5, 22;



— с 09:00 до 17:00

ул. Белостокская, 32-56, 25-51;

ул. Героев Севастополя, 27, 29-35;

ул. Селенгинская, 3-9;

ул. Папанина, 24-26, 30-36;

ул. Бутырская, 15;

ул. Генерала Родионова, 5



— с 11:00 до 16:00

с. Родное

ул. Сахалина, 2-10, 16, 22, 1262-1264, 1-9, 13-15, 1261-1263;

ул. Школьная, 8-30, 7-29;

ул. Центральная, 23



— с 13:00 до 15:00

ул. Олега Кошевого, 2-4;

пр. Генерала Острякова, 2-20.