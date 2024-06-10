На этой неделе у севастопольцев будет два дополнительных выходных

В этом году День России, 12 июня, приходится на среду, поэтому один из выходных выпадает на середину недели.

Жители Севастополя также получат дополнительный выходной еще и 14 июня — в этот день празднуется день рождения нашего города-героя. По местному закону день основания города сделали нерабочим.

При этом крымчане в июне все равно будут отдыхать на один день больше — 17 июня (празднование Курбан-байрама) и 24 июня (празднование Святой Троицы) объявлены в регионе нерабочими праздничными днями.

Севастополь как новый субъект федерации уже 10й год подряд будет отмечать День России. Смотрите, как прошли празднования в прошлом году.

Ольга Сурикова

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