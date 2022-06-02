В России запретили деятельность батальона, который должен был захватить власть в Крыму

В решении суда говорится, что батальон сформирован в 2015 году с целью продовольственной, энергетической, водной и иных блокад Крыма. В его создании принимали участие Мустафа Джемилев и Рефат Чубаров – лидеры Меджлиса крымско-татарского народа, деятельность которого признана в России экстремистской и запрещена с 2016 года.

«Батальон образован как независимое вооруженное формирование, на вооружении имеет стрелковое оружие, гранатометы, беспилотные летательные аппараты, автомобильную технику и др. Целями создания БНЧ являются нарушение территориальной целостности Российской Федерации, а одной из основных задач –вооруженный захват Республики Крым», — сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Также уточняется, что в ряды батальона вступали и граждане России.

Теперь за участие в деятельности данной организации предусмотрена уголовная ответственность вплоть до пожизненного лишения свободы.

Напомним, в Крыму сотрудники ФСБ задержали жителя Херсонской области по подозрению в участии в деятельности незаконного вооруженного формирования «Батальон имени Номана Челебиджихана»

Ольга Сурикова