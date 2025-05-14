В Крыму анонсировали сокращение урожая персиков

Урожай черешни, персика и сливы в Крыму будет меньше на 20% из-за заморозков

Ранний урожай косточковых культур в Крыму будет меньше на 20% из-за весенних заморозков, анонсировал глава Минсельхоза региона Денис Кратюк, пишет РИА Новости.

По словам министра, рассказавшего о проблемах, урон нанесен черешне, сливам и персикам, а наиболее сильно от заморозков пострадали сады в Бахчисарайском, Симферопольском, Кировском, Нижнегорском и Красногвардейском районах.

Во время майских холодов пострадали персиковые, черешневые и сливовые сады.

Напомним ранее сообщалось, что аграрии в Крыму оценивают ущерб от апрельских заморозков.

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Ольга Сурикова

Фото создано благодаря shedevrum.ai

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