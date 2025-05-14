В Балаклаве ограничат движения на площади 1-го Мая

С 19 мая 2025 года по 12 мая 2026 года на площади 1-го Мая в Балаклаве вводится временное ограничение движения автотранспорта по правой стороне. На этом участке будет организована выделенная полоса для проезда строительной техники, задействованной в реализации крупных инфраструктурных проектов.

Ограничение связано с необходимостью обеспечить беспрепятственный доступ спецтехники к набережной Назукина, где ведётся строительство яхтенной марины и канализационного коллектора. Ранее проезду мешали автомобили, припаркованные в зоне действия запрещающих знаков.

При этом парковочная зона на площади останется доступной для остановки и стоянки транспортных средств. Спецтехника будет временно следовать к месту работ через набережную Назукина, где сейчас устанавливаются сваи для будущего причала таможенного пункта пропуска.

Напомним, что яхтенная марина строится по федеральной целевой программе развития Крыма и Севастополя. На проектирование планируется затратить из федерального бюджета около 340 млн рублей, а на строительно-монтажные работы — около 6,7 млрд. В результате в Балаклаве смогут разместиться 600 яхт, будут благоустроены набережная и прилегающие территории, проведена реконструкция гидротехнических сооружений, дноуглубление, реставрация исторических зданий на набережной, обновлены инженерные сети.

Дмитрий Островский

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